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«Астон Вилла» может подписать звезду «Манчестер Сити» слухи

17 Апреля 2023 • 21:02 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Сити
22.04 17:00

В бирмингемской «Астон Вилле» намерены усилиться звёздным 32-летним защитником «Манчестер Сити» Кайлом Уокером. Об этом рапортует Football Insider.

По информации источника, в приходе англичанина очень заинтересован главный тренер команды – Унаи Эмери. К тому же, в следующем году его команда вполне может сыграть в еврокубках – на данный момент «Астон Вилла» идёт на шестом месте в турнирной таблице АПЛ.

Кстати, Уокер уже был игроком «Астон Виллы». Это случилось в 2011 году, тогда он провёл за бирмингемцев порядка 10 официальных матчей, так как находился в стане «вилланов» в рамках аренды из лондонского «Тоттенхэма».

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Манчестер Сити Кайл Уокер Астон Вилла
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БРАЙТОН МАНЧЕСТЕР СИТИ
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