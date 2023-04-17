Стало известно, почему в «Манчестер Сити» готовы расстаться с Лапортом

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт может покинуть клуб предстоящим летом.

Как уже сообщалось, игрок недоволен потерей места в основном составе команды Хосепа Гвардиолы, поэтому задумался о своём будущем. По информации журналиста Джека Гагана, в «Манчестер Сити» не настаивают на уходе испанца, однако не хотят удерживать в своих рядах игроков, которых не устраивает их роль. Таким образом, «горожане» не станут препятствовать уходу центрбека, если такие варианты возникнут.

Эмерик Лапорт принял участие в 17 матчах «Манчестер Сити» в текущем сезоне. Его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.