«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Лидсом»

В понедельник вечером «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Английской премьер-лиги против «Лидса». Рулевой мерсисайдцев Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, ван Дейк, Конате, Робертсон, Фабиньо, Джонс, Хендерсон, Салах, Гакпо, Жота.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В случае победы команда Клоппа сократит отставание от седьмого «Брайтона» до двух очков.

Матч «Лидс» - «Ливерпуль» стартует в 22:00 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.