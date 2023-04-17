Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фабьянски и «Вест Хэм» могут подписать новый контракт

17 Апреля 2023 • 20:48 Комментировать
Борнмут
...
Вест Хэм
22.04 17:00

Возрастной голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски готов к тому, чтобы подписать новый контракт с «молотобойцами». По информации Football Insider, стороны намерены обсудить продление контракта футболиста не более, чем на год. Текущее соглашение поляка со своим клубом истекает в конце текущего сезона.

Отметим, что уже завтра опытному голкиперу исполнится 38 лет. Он выступает за «Вест Хэм» последние пять лет своей карьеры. В текущем сезоне он провёл за свой клуб 28 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых пропустил 34 мяча и восемь раз оставлял ворота «сухими».

Помимо «молотобойцев», Фабьянски являлся голкипером «Суонси» и лондонского «Арсенала». В АПЛ футболист выступает с 2007 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Лукаш Фабьянски
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРНМУТ ВЕСТ ХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
3.90 4.20 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
21:54 · Англия. Премьер-лига
Скауты «Ньюкасла» следят за Вирцем слухи
21:31 · Англия. Премьер-лига
Дюмфрис покинет «Интер», с игроком уже связался клуб АПЛ
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:11 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Даже со вторым местом в АПЛ «Арсенал» проведёт невероятный сезон»
21:02 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» может подписать звезду «Манчестер Сити» слухи
21:02 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «Манчестер Сити» готовы расстаться с Лапортом
21:01 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Лидсом»
20:48 · Англия. Премьер-лига
Фабьянски и «Вест Хэм» могут подписать новый контракт
20:44 · Англия. Премьер-лига
«Реал» и «Манчестер Сити» могут подписать звёздного защитника «Баварии» летом
20:37 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Вулверхэмптона» слухи
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Марсель» пополнил список претендентов на Заха
20:13 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган провёл новые переговоры с «Барселоной» – вероятность перехода растёт
20:06 · Англия. Премьер-лига
Гарначо возобновил тренировки после травмы
19:50 · Англия. Премьер-лига
Представители Гравенберха контактировали с «Ливерпулем» в Амстердаме
19:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» планирует связаться с топ-тренером из Испании слухи
Все новости
Рекомендуем