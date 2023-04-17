Фабьянски и «Вест Хэм» могут подписать новый контракт

Возрастной голкипер «Вест Хэма» Лукаш Фабьянски готов к тому, чтобы подписать новый контракт с «молотобойцами». По информации Football Insider, стороны намерены обсудить продление контракта футболиста не более, чем на год. Текущее соглашение поляка со своим клубом истекает в конце текущего сезона.

Отметим, что уже завтра опытному голкиперу исполнится 38 лет. Он выступает за «Вест Хэм» последние пять лет своей карьеры. В текущем сезоне он провёл за свой клуб 28 матчей в рамках Премьер-лиги, в которых пропустил 34 мяча и восемь раз оставлял ворота «сухими».

Помимо «молотобойцев», Фабьянски являлся голкипером «Суонси» и лондонского «Арсенала». В АПЛ футболист выступает с 2007 года.