«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По информации Football Insider, 24-летний футболист вошёл в шорт-лист «красных дьяволов», так как Эрик тен Хаг отчаянно пытается укрепить свою линию полузащиты. По слухам, нападающим восхищается один из лидеров «МЮ» - Бруну Фернандеш.

Ранее мы сообщали, что этот молодой португальский нападающий больше не является приоритетной целью «Ливерпуля».

В текущем сезоне на его счету 32 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он сумел один раз отличиться голом и ассистом. Его стоимость, согласно информации Transfermarkt – 45 млн евро.