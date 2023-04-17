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В «Манчестер Юнайтед» нацелились на звезду «Вулверхэмптона» слухи

17 Апреля 2023 • 20:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

«Манчестер Юнайтед» нацелен на подписание полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

По информации Football Insider, 24-летний футболист вошёл в шорт-лист «красных дьяволов», так как Эрик тен Хаг отчаянно пытается укрепить свою линию полузащиты. По слухам, нападающим восхищается один из лидеров «МЮ» - Бруну Фернандеш.  

Ранее мы сообщали, что этот молодой португальский нападающий больше не является приоритетной целью «Ливерпуля».

В текущем сезоне на его счету 32 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он сумел один раз отличиться голом и ассистом. Его стоимость, согласно информации Transfermarkt – 45 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Матеус Нунес
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