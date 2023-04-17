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«Марсель» пополнил список претендентов на Заха

17 Апреля 2023 • 20:21 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Эвертон
22.04 17:00

Французский «Марсель» претендует на вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха.

30-летний футболист станет свободным агентом после завершения текущего сезона. Интерес к нему уже выразили многочисленные клубы, представляющие различные чемпионаты и континенты, однако сам ивуариец хотел бы продолжить карьеру в Европе и попробовать силы в Лиге чемпионов. По сведениям журналиста Саймона Джонса, недавно число претендентов на Заха пополнил «Марсель». Данный вариант может привлечь игрока, поскольку французский гранд имеет отличные шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Впрочем, приоритетным для лидера «Кристал Пэлас» вариантом остаётся переход в лондонский «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Кристал Пэлас Уилфрид Заха трансферы футбола - лето 2023
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КРИСТАЛ ПЭЛАС ЭВЕРТОН
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