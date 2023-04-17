«Марсель» пополнил список претендентов на Заха

Французский «Марсель» претендует на вингера «Кристал Пэлас» Уилфрида Заха.

30-летний футболист станет свободным агентом после завершения текущего сезона. Интерес к нему уже выразили многочисленные клубы, представляющие различные чемпионаты и континенты, однако сам ивуариец хотел бы продолжить карьеру в Европе и попробовать силы в Лиге чемпионов. По сведениям журналиста Саймона Джонса, недавно число претендентов на Заха пополнил «Марсель». Данный вариант может привлечь игрока, поскольку французский гранд имеет отличные шансы сыграть в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Впрочем, приоритетным для лидера «Кристал Пэлас» вариантом остаётся переход в лондонский «Арсенал».