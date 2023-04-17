Гарначо возобновил тренировки после травмы

Молодой форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо возобновил свои тренировки после повреждения. Об этом сообщил сам футболист в социальных сетях, выложив фотографию в бутсах.

Напомним, что повреждение 18-летний игрок атаки получил в середине марта во время матча против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги. Он покинул арену «Олд Траффорд» с помощью костылей.

Ранее наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг высказался о состоянии юниора, а бывший хавбек клуба Пол Скоулз сравнил его с Криштиану Роналду в лучшие годы в «МЮ».

Всего у аргентинца в текущем сезоне четыре гола и пять ассистов за первую команду.