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Гарначо возобновил тренировки после травмы

17 Апреля 2023 • 20:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Челси
отменен

Молодой форвард «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо возобновил свои тренировки после повреждения. Об этом сообщил сам футболист в социальных сетях, выложив фотографию в бутсах.

Напомним, что повреждение 18-летний игрок атаки получил в середине марта во время матча против «Саутгемптона» в рамках Английской премьер-лиги. Он покинул арену «Олд Траффорд» с помощью костылей.

Ранее наставник «манкунианцев» Эрик тен Хаг высказался о состоянии юниора, а бывший хавбек клуба Пол Скоулз сравнил его с Криштиану Роналду в лучшие годы в «МЮ».

Всего у аргентинца в текущем сезоне четыре гола и пять ассистов за первую команду.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо
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