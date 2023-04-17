Представители Гравенберха контактировали с «Ливерпулем» в Амстердаме

В летнее трансферное окно полузащитник Райан Гравенберх может сменить «Баварию» на «Ливерпуль». Как сообщает в социальных сетях журналист Майк Вервей, в прошлую среду в Амстердаме состоялась встреча представителей 20-летнего футболиста с представителями «Ливерпуля». Отмечается, что Гравенберх открыт к переходу в Премьер-лигу.

Стоит сказать, что Райан Гравенберх сейчас получает не так много игрового времени в «Баварии», поэтому вариант со сменой клуба может быть для него привлекательным. Специалисты из transfermarkt оценивают полузащитника в 30 миллионов евро.