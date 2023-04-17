Лэмпард упомянул Абрамовича, говоря о новом владельце «Челси»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о владельце клуба Тодде Бёли. Ранее в прессе появилась информация о том, что после поражения от «Брайтона» Бёли зашёл в раздевалку и в ходе общения с футболистами назвал их выступления «позорными».

«Мне комфортно, когда Бёли заходит в раздевалку. Раньше была критика насчёт того, что прежний владелец [Роман Абрамович] не приезжал на матчи… хотя это не всегда было правдой. Но когда владелец очень вовлечён в процесс, то его прерогатива – делать то, что поможет добиться успеха. Это показывает его страсть», - сказал Лэмпард журналистам.

Во вторник «Челси» проведёт ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов против «Реала».