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Стало известно, от чего зависит будущее Колвилла в «Челси» – игрока связывают с «Манчестер Сити»

17 Апреля 2023 • 18:47 Комментировать

Защитника «Челси» Леви Колвилла слухи связывают с двумя другими грандами Премьер-лиги – с «Манчестер Сити» и «Ливерпулем». Как стало известно The Athletic, будущее 20-летнего футболиста в лондонском клубе зависит от того, кто станет главным тренером команды.

«Челси» хотел бы продлить контракт с Колвиллом, однако футболист будет принимать решение о своём будущем только после объявления нового главного тренера команды.

Действующий трудовой договор связывает Леви Колвилла с «Челси» до конца сезона 2024/2025. Сейчас защитник выступает за «Брайтон» на правах аренды.

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Челси Леви Колвилл трансферы футбола - лето 2023
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