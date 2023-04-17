Клинсманн может возглавить топ-клуб АПЛ

Несколько недель назад «Тоттенхэм» отправил Антонио Конте в отставку с должности главного тренера. С командой на временной основе работает Кристиан Стеллини, а летом «шпоры» должны получить нового постоянного рулевого.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Kicker, в шорт-листе «Тоттенхэма» находится Юрген Клинсманн. 58-летний немецкий специалист в конце февраля возглавил сборную Южной Кореи и провёл у её руля два матча.

Стоит отметить, что в своё время Клинсманн выступал за «Тоттенхэм» как футболист.

Добавим, что на текущий момент «Тоттенхэм» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.