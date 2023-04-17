«Челси» работает над поиском нового главного тренера. После отставки Грэма Поттера команду принял Фрэнк Лэмпард, однако он будет работать на временной основе – до конца нынешнего сезона.

В шорт-листе «Челси» находится ряд специалистов. Был в нём и работающий с лиссабонским «Спортингом» Рубен Аморим. Тем не менее, этот кандидат был вычеркнут из списка, о чём пишет The Athletic. Отмечается, что португалец дал понять, что он счастлив в Лиссабоне и не хочет ничего менять на данном этапе.

Судя по всему, «Челси» возглавит кто-то из дуэта Луис Энрике – Юлиан Нагельсманн. Испанец и немец считаются фаворитами на должность в западном Лондоне.