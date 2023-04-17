Владелец «Челси» сказал футболистам, что их выступления «позорные»

На выходных «Челси» снова разочаровал армию своих фанатов, проиграв «Брайтону» на своём поле со счётом 1:2. Сообщалось, что владелец лондонского клуба Тодд Бёли после финального свистка долго беседовал с командой в раздевалке.

По данным The Telegraph, Бёли сказал футболистам, что их выступления являются «позорными». При этом бизнесмен постарался воодушевить команду – он сказал, что сезон ещё можно спасти, если во вторник суметь хорошо выступить против «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

Как известно, «Челси» сейчас занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.