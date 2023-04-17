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«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за Беллингемом слухи

17 Апреля 2023 • 15:25 Комментировать

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клуб ближайшим летом. Фаворитами на подписание 19-летнего футболиста считаются «Реал» и «Манчестер Сити». В то же время The Times располагает информацией о том, что в гонке за Беллингемом поучаствует «Манчестер Юнайтед».

Ранее слухи связывали Беллингема и с «Ливерпулем», однако этот клуб вряд ли бороться за игрока из-за высокой стоимости.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 120 миллионов евро. При этом есть сообщения о том, что «Боруссия» планирует заработать на продаже игрока 150 миллионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд трансферы футбола - лето 2023 Джуд Беллингем
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