Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем может сменить клуб ближайшим летом. Фаворитами на подписание 19-летнего футболиста считаются «Реал» и «Манчестер Сити». В то же время The Times располагает информацией о том, что в гонке за Беллингемом поучаствует «Манчестер Юнайтед».

Ранее слухи связывали Беллингема и с «Ливерпулем», однако этот клуб вряд ли бороться за игрока из-за высокой стоимости.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Джуда Беллингема в 120 миллионов евро. При этом есть сообщения о том, что «Боруссия» планирует заработать на продаже игрока 150 миллионов.