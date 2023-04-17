Закария высказался об очередном провале «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария высказался о поражении от «Брайтона» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» потерпели поражение со счетом 1:2.

«Наших усилий было недостаточно. «Челси» был очень плох в этой игре. Мы обязаны показывать футбол намного лучшего качества. Теперь мы должны сделать все возможное, чтобы пройти «Реал» в Лиге чемпионов. Будем выкладываться на 100%», - передает слова Закарии Evening Standard.

В первом матче «Челси» на выезде проиграл «Реалу» со счетом 0:2. Ответная встреча состоится на «Стэмфорд Бридж» 18 апреля. Начало – 22:00 мск.