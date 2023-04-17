Хассельбайнк: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, этот будет катастрофой»

Бывший нападающий лондонского «Челси» Джимми Флойд Хассельбайнк высказался касательно чемпионской гонки в Английской премьер-лиге.

«В следующем сезоне «Арсенал» может не оказаться в таком же положении. В новом сезоне все усилятся. Если «канониры» не выиграют титул сейчас, это будет катастрофой», - передает слова Хассельбайнка таблоид Daily Mail.

В последнем матче «Арсенал» потерял важные очки, сыграв вничью с «Вест Хэмом» (2:2). Отрыв подопечных Микеля Артеты от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет четыре балла.

Следующий матч «канониры» проведут на своем поле против «Саутгемптона».