Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фаулер: «Ливерпулю» не стоит тратиться на Беллингема»

17 Апреля 2023 • 12:51 Комментировать
Лидс
...
Ливерпуль
Через 7 ч. 18 мин.

Бывший лидер «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что «красным» не стоит летом гнаться за услугами Джуда Беллингема, а лучше сфокусироваться на усилении средней линии - именно там, по мнению Фаулера, у «Ливерпуля» наибольшие проблемы. Об этом сообщает издание Mirror.

Выступающий за дортмундскую «Боруссию» 19-летний футболист очень интересует все топ-клубы Европы, прежде всего, естественно, английские.

Напомним, что Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год, а затем вернулся в клуб на один сезон, в 2006/2007. Впоследствии какое-то время даже работал тренером нападающих «Ливерпуля». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Робби Фаулер Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛИДС ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
3.90 4.20 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
13:50 · Англия. Премьер-лига
Закария высказался об очередном провале «Челси»
12:55 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Если «Арсенал» не станет чемпионом, этот будет катастрофой» 1
12:51 · Англия. Премьер-лига
Фаулер: «Ливерпулю» не стоит тратиться на Беллингема»
12:24 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике готов привести Гави в «Челси»
12:16 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» решил купить полузащитника «Челси»
12:10 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Челси» может уйти в «Арсенал» 1
11:55 · Англия. Премьер-лига
«Интер» или «Челси»: известен клуб Лукаку на новый сезон
11:49 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заинтересовался одноклубником Головина
11:27 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко дал прогноз на матч «Лидс» - «Ливерпуль»
11:13 · Англия. Премьер-лига
Журналист: «Если Мудрика купили за 100 миллионов, то Сака должен стоить в два раза дороже»
09:04 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Арсенал» провалит сезон, если не станет чемпионом» 2
08:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»
08:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор - после осечки «Арсенала»: «Всё в наших руках» 1
07:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, чем недоволен в «Ливерпуле»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» провёл переговоры с игроком «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем