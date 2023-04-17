Фаулер: «Ливерпулю» не стоит тратиться на Беллингема»

Бывший лидер «Ливерпуля» Робби Фаулер считает, что «красным» не стоит летом гнаться за услугами Джуда Беллингема, а лучше сфокусироваться на усилении средней линии - именно там, по мнению Фаулера, у «Ливерпуля» наибольшие проблемы. Об этом сообщает издание Mirror.

Выступающий за дортмундскую «Боруссию» 19-летний футболист очень интересует все топ-клубы Европы, прежде всего, естественно, английские.

Напомним, что Фаулер выступал за «Ливерпуль» с 1993 по 2001 год, а затем вернулся в клуб на один сезон, в 2006/2007. Впоследствии какое-то время даже работал тренером нападающих «Ливерпуля».