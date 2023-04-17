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Мбаппе или Холанн: «Реал» сделал выбор

17 Апреля 2023 • 12:30 Комментировать (3)

Трансфер звездного французского форварда Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» может не состояться, об этом сообщается на страницах издания Todofichajes.

По информации источника, 24-летний нападающий сожалеет об отказе «сливочным» в прошлом году. Тогда Килиан был близок к переходу в мадридский гранд, но в последний момент согласился продлить трудовое соглашение с парижанами.

«Реал» мог бы подписать Мбаппе летом следующего года, однако в Мадриде решили сделать выбор в пользу Эрлинга Холанна. В клубе считают, что норвежец сможет лучше заменить француза Карима Бензема.

Мбаппе связан контрактом с «ПСЖ» до 2025 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

Мбаппе раскрыл свою ближайшую цель в футболе

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Эрлинг Холанн
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Комментарии (3)
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arizon
17 Апреля 2023 в 13:44
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pol-black
17 Апреля 2023 в 13:17
а что, за Холлана меньше попросят? шейхи из Манчестера ему тоже могут и ЗП поднять, и бонусов разных надавать. всё сделают, чтобы он контракт продлил и ценник на него взвинтить. в отличие от ящура, Эрлинг забивает регулярно и не только середнякам из французской лиги.
ингерман
17 Апреля 2023 в 12:45
ай мбапа ты свабоден.. пасатижэ твой домик.. А-ха-ха-ха! )))
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