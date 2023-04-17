Луис Энрике готов привести Гави в «Челси»

Уже не секрет, что испанский специалист Луис Энрике жаждет заполучить место в лондонском «Челси». Это не получилось до четвертьфинала, но Луис Энрике надеется, что именно на него падет выбор боссов лондонского клуба.

Ранее он в Англии еще не работал, в прошлом Луис Энрике тренировал такие клубы, как «Рома» и «Барселона», а также сборную Испании. Есть у него, как сообщает испанское издание AS, дополнительный аргумент - Луис Энрике готов привести вместе с собой и Гави из «Барселоны», с которым у него очень хорошие отношения еще со времен, когда он был наставником «Барселоны», а Гави подавал надежды в детских и юношеских командах.