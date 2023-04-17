«Манчестер Сити» решил купить полузащитника «Челси»

«Манчестер Сити» начал подыскивать замену полузащитнику Илкаю Гюндогану. Немецкого хавбека активно сватают в каталонскую «Барселону». Сделка может быть оформлена летом.

По данным Todofichajes, в сферу интересов «горожан» попал хорватский полузащитник Матео Ковачич, ныне выступающий за лондонский «Челси». Трансфер 28-летнего исполнителя может обойтись «горожанам» в 40 миллионов евро. За лондонцев Матео выступает с июля 2019 года.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги полузащитник провел 23 матча, в которых отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. В его пассиве семь желтых карточек.