Самые ожидаемые трансферы лета-2023

Совсем скоро, 1 июня 2023 года, откроется летнее трансферное окно, которое обещает стать настоящей «жаркой» порой для футбольных клубов. Всё внимание будет устремлено на дальнейшую судьбу Лионеля Месси, молодого вундеркинда Джуда Биллингема, лучшего бомбардира Серии А Виктора Осимхена и других лидеров мирового футбола. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» проанализировало возможные трансферы и готово рассказать о том, что ждёт футбольный мир этим летом.

Лионель Месси

«Пари Сен-Жермен» – «Барселона»

У нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в июне 2023 года заканчивается контракт с клубом. Лионель Месси, пожалуй, один из самых легендарных футболистов за всю историю футбола. Он уже давно стал частью истории «Барселоны», где провёл более 20 лет своей карьеры и стал одним из лучших игроков в истории клуба и мирового футбола. Однако, после споров с руководством клуба, Месси покинул «Барселону» летом 2020 года и перешёл в «ПСЖ».

Переговоры «ПСЖ» и Лионеля по продлению контракта так и не увенчались успехом: стороны не могут договориться по зарплате. Лионель и президент «Барселоны» Жоан Лапорта не разговаривали о переходе, но очевидно, что «Барселона» и Месси хотят пойти навстречу друг другу. Отличные отношения с главным тренером «Барселоны» Хави тоже дают повод сомневаться в том, что Месси останется в Париже. Хави регулярно общается с Месси. Он говорит, что будет использовать его в качестве одного из двух полузащитников перед опорным, что Лионель и делает в сборной Аргентины.

Виктор Осимхен

«Наполи» – «Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» всерьёз нацелились на нападающего «Наполи» Виктора Осимхена. Зимой «МЮ» объявил о переходе нападающего из «Бернли» Ваута Вегхорста на правах аренды. Возможно, «МЮ» привлёк Вегхорста, чтобы заполнить пробел до конца сезона, но следующий этап эры Эрика тен Хага не сможет сформироваться, пока у него не будет постоянного ответа на столь ключевую позицию, как нападающий. Осимхен обладает всеми возможностями, чтобы стать таким игроком. Клуб может заплатить 150 миллионов евро, что станет рекордной покупкой в истории «МЮ». Виктор Осимхен является лучшим бомбардиром в Серии А. Виктор оценивается в 100 миллионов евро. В 2020 году перешёл из «Лилля» в «Наполи» за 75 миллионов евро.

Джуд Беллингем

«Боруссия Дортмунд» – «Реал Мадрид»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем близок к переходу в мадридский «Реал» летом 2023 года. Полузащитник дортмундской "Боруссии" на данный момент проводит фантастический сезон, забив 10 голов и отдав четыре голевые передачи за свой клуб. Он также вошёл в состав сборной Англии во время чемпионата мира 2022 года в Катаре, забил гол и отдал голевую передачу, быстро освоившись в полузащите команды Гарета Саутгейта. Универсализм Беллингема делает его самым востребованным полузащитником в мире. Со спортивной точки зрения, проект «Реал Мадрида» выглядит великолепно для Джуда. «Реал» стабилен, всегда в борьбе за чемпионство в Ла Лиге, плюс постоянно участвует в Лиге чемпионов. Джуд оценивается в 120 миллионов евро. Возможно, это будет самый дорогой трансфер полузащитника в истории.

Йошко Гвардиол

«РБ Лейпциг» – «Челси»

Немногие игроки выходили на элитную сцену так, как Йошко Гвардиол на Катар-2022. Центральный защитник «РБ Лейпциг» провёл потрясающий турнир, продемонстрировав всем свои лучшие качества. Он великолепно владеет мячом, любит физическую борьбу и с огромной энергией работает на задней линии. Недавно ему исполнился 21 год, и он находится на пороге большого переезда. Следующим местом назначения Гвардиола долгое время казался «Челси». Однако недавно «Стэмфорд Бридж» отказался от условия выкупа за 97 миллионов фунтов стерлингов, выбрав более дешевого Бенуа Бадиашиля. У «Челси» есть стареющие игроки, такие как Тьяго Силва и Сезар Аспиликуэта, о которых нужно думать в долгосрочной перспективе, поэтому вполне вероятно, что их интерес к Гвардиолу снова разгорится.

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Йошко Гвардиол оценивается в 75 миллионов евро.

Деклан Райс

«Вест Хэм Юнайтед» – «Арсенал»

Деклан Райс близок к переходу в «Арсенал» летом 2023 года. За полузащитником «Вест Хэма» уже не первый год идёт борьба. За последние 2 года он был близок к переходу в «Челси», но команды не смогли договориться о сумме трансфера. Сейчас у «Вест Хэма» не самая лучшая ситуация в чемпионате, он на грани вылета. Если «Вест Хэм» закончит чемпионат в тройке худших, то примет любое предложение по Райсу. Деклан не раз говорил в интервью, что хочет играть в Лиге чемпионов, а нынешний «Арсенал», у которого есть план и стратегия, может дать ему эту гарантию. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета надеется укрепить костяк своей команды, которая возвращается в Лигу чемпионов в сезоне-2023/2024. Деклан Райс оценивается в 80 миллионов евро. «Арсенал» готов заплатить такую сумму за опорного полузащитника, который закроет данную позицию на долгие годы.

Гарри Кейн

«Тоттенхэм Хотспур» – «Бавария»

Мюнхенская «Бавария» готовит летний переход Гарри Кейна. Гарри Кейн является одним из лучших форвардов в мире футбола, и его возможный переход в «Баварию» летом 2023 года имеет несколько причин. Во-первых, «Бавария» всегда была известна своими амбициями в трансферной политике и стремится укрепить свою позицию в мировом футболе. У Гарри заканчивается контракт с «Тоттенхэмом» летом 2024 года. «Тоттенхэм» готов рассмотреть предложения, чтобы не потерять его бесплатно. Кроме того, приобретение Кейна может улучшить атакующую игру «Баварии». Садио Мане, которого «Бавария» купила летом у «Ливерпуля», не смог показать себя в мюнхенском клубе. Во-вторых, Кейн является опытным и лидерским игроком, что может помочь повысить уровень команды в целом. Гарри очень стабилен, с сезона-2014/2015 он забивает больше 20 мячей за сезон. В-третьих, «Бавария» может предложить Кейну более высокую зарплату, чем его нынешний клуб «Тоттенхэм», и самое главное –возможность выиграть титулы как в национальных, так и в международных турнирах. Гарри Кейн оценивается в 90 миллионов евро. «Бавария» готова выделить на покупку форварда 100 миллионов евро.

В целом, лето 2023 года обещает быть интересным для мирового футбола, с множеством трансферных саг и перестановок.

Владимир КОТРОВ