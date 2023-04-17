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«Интер» или «Челси»: известен клуб Лукаку на новый сезон

17 Апреля 2023 • 11:55 Комментировать

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» на правах аренды, вернется в лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

При этом сам Лукаку не хочет возвращаться на Туманный Альбион. Нападающему больше нравится выступать в Италии, однако «нерадзурри» из-за финансовых трудностей не могут позволить себе выкуп футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний бомбардир провел 18 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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