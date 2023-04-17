«Интер» или «Челси»: известен клуб Лукаку на новый сезон

Бельгийский центрфорвард Ромелу Лукаку, который выступает за миланский «Интер» на правах аренды, вернется в лондонский «Челси» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортует Gazzetta dello Sport.

При этом сам Лукаку не хочет возвращаться на Туманный Альбион. Нападающему больше нравится выступать в Италии, однако «нерадзурри» из-за финансовых трудностей не могут позволить себе выкуп футболиста.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 29-летний бомбардир провел 18 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами (два – с пенальти) и двумя результативными передачами.