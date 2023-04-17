«Манчестер Юнайтед» заинтересовался одноклубником Головина

Защитник «Монако» Аксель Дисаси попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует Football Insider. Манкунианцы являются фаворитами в гонке за игрока.

Ранее в европейской прессе сообщалось, что в трансфере Дисаси заинтересованы «ПСЖ», «Манчестер Сити» и лондонский «Челси». Трансферная стоимость защитника, согласно оценке Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Франции 25-летний футболист сыграл 31 поединок, забил три гола, сделал три результативные передачи и получил две желтые карточки. Контракт Акселя с монегасками рассчитан до середины 2025 года.