Павлюченко дал прогноз на матч «Лидс» - «Ливерпуль»

Экс-нападающий лондонского «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко высказался относительно предстоящего поединка между «Лидсом» и «Ливерпулем» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги.

«Не считаю, что победа тут достанется гостям. «Лидс» борется за выживание - даже поражение в этом туре может его опустить в зону вылета. Так что белые будут бороться до конца. Ставлю на ничью», - приводит слова Павлюченко Vseprosport.ru.

Поединок пройдет в Лидсе сегодня, 17 апреля, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.