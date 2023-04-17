Журналист: «Если Мудрика купили за 100 миллионов, то Сака должен стоить в два раза дороже»

Журналист британских СМИ Пол Браун провел сравнение между украинским полузащитником лондонского «Челси» Михаилом Мудриком и вингером «Арсенала» Букайо Сакой.

«Знаете, что я подумал? Если за Мудрика заплатили 100 миллионов евро, то Сака должен стоить в два раза дороже. Потенциал Букайо еще выше. Поэтому нужно будет заплатить огромные деньги, чтобы купить его у «канониров», - передает слова журналиста Give me Sport.

Мудрик принял участие в 11 матчах «Челси», в которых отметился двумя голевыми передачами. В свою очередь Сака сыграл за «Арсенал» 41 встречу, записав на свой счет 13 забитых мячей и десять ассистов.

Мудрик высказался об очередном провале «Челси»