Рой Кин: «Арсенал» провалит сезон, если не станет чемпионом»

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, в каком случае нынешний сезон будет провальным для лондонского «Арсенала».

«Арсенал» на протяжении всего сезона лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Сезон будет провальным, если команда упустит первое место. «Канониры» выигрывали в два мяча у «Ливерпуля» и «Вест Хэма», но потеряли важные очки», - передает слова ирландца таблоид Daily Mail.

После 31 матча подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Лондонский клуб опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на четыре балла.