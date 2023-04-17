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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рой Кин: «Арсенал» провалит сезон, если не станет чемпионом»

17 Апреля 2023 • 09:04 Комментировать

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, в каком случае нынешний сезон будет провальным для лондонского «Арсенала».

«Арсенал» на протяжении всего сезона лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги. Сезон будет провальным, если команда упустит первое место. «Канониры» выигрывали в два мяча у «Ливерпуля» и «Вест Хэма», но потеряли важные очки», - передает слова ирландца таблоид Daily Mail.

После 31 матча подопечные Микеля Артеты лидируют в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Лондонский клуб опережает идущий вторым «Манчестер Сити» на четыре балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Рой Кин
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