Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»

17 Апреля 2023 • 08:43 Комментировать

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался касательно кадровой ситуации в команде.

«На прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь же их всего четверо. Мы по-прежнему выступаем в трех турнирах, поэтому нам нужны футболисты, чтобы держаться на топ-уровне», - передает слова наставника BBC Sport.

В последнем поединке «Манчестер Юнайтед» отпраздновал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. После 30 матчей «красные дьяволы» набрали 59 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.04.23 в 22:00
Лидс Лидс
Ливерпуль Ливерпуль
3.90 4.20 1.83
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Апреля
09:04 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин: «Арсенал» провалит сезон, если не станет чемпионом»
08:43 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»
08:33 · Англия. Премьер-лига
Эдегор - после осечки «Арсенала»: «Всё в наших руках»
07:47 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал, чем недоволен в «Ливерпуле»
02:14 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» провёл переговоры с игроком «Барселоны» 1
02:03 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, при каких условиях «Манчестер Юнайтед» сможет подписать Макаллистера
01:11 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард определил главную проблему «Челси»
00:32 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк похвалил Магуайра
00:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не ведёт переговоров с Почеттино
16 Апреля
23:56 · Англия. Премьер-лига
Гласнер высказался о своём будущем на фоне слухов о возможном назначении в «Тоттенхэм»
23:38 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Ноттингем Форест»: «Думаю, мы избежим вылета»
23:19 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Мы плохо присматривали за мячом»
23:10 · Англия. Премьер-лига
Хассельбайнк: «Антони нужно больше голов»
23:09 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Лэмпард точно не останется в «Челси» после завершения сезона»
23:02 · Англия. Премьер-лига
Лапорт: «Манчестер Сити» борется за титул каждый сезон, пока другие переживают подъёмы и спады»
Все новости
Рекомендуем