Тен Хаг назвал проблему «Манчестер Юнайтед»

Нидерландский специалист Эрик тен Хаг, занимающий пост главного тренера «Манчестер Юнайтед», высказался касательно кадровой ситуации в команде.

«На прошлой неделе у меня было девять здоровых защитников, теперь же их всего четверо. Мы по-прежнему выступаем в трех турнирах, поэтому нам нужны футболисты, чтобы держаться на топ-уровне», - передает слова наставника BBC Sport.

В последнем поединке «Манчестер Юнайтед» отпраздновал гостевую победу над «Ноттингем Форест» со счетом 2:0. После 30 матчей «красные дьяволы» набрали 59 баллов и занимают третье место в турнирной таблице.