Эдегор - после осечки «Арсенала»: «Всё в наших руках»

Хавбек лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор пообщался с журналистами после поединка с «Вест Хэмом» в 31-м туре чемпионата Англии. Дерби завершилось вничью со счетом 2:2.

«Мы потеряли очки, но по-прежнему находимся на первом месте в турнирной таблице Премьер-лиги. Все в наших руках. Нужно сохранять позитивный настрой и тот же менталитет, чтобы быть уверенными том, что выиграем следующий поединок», - передает слова норвежского полузащитника BBC Sport.

«Арсенал» лидирует с 74 баллами в активе после 31 поединка. На второй позиции находится «Манчестер Сити», на счету которого 70 очков.