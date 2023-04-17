Клопп рассказал, чем недоволен в «Ливерпуле»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о трансферной стратегии руководства клуба.

«Я не сержусь на руководство клуба. Не со всем, что мы делаем, я согласен. Но работаю здесь не для того, чтобы сердиться. Если я покажу свое недовольство, то у нас внезапно не прибавится денег, чтобы делать все подряд. Хотелось бы привести в команду новых футболистов, которые будут сражаться за эмблему «Ливерпуля» и продолжат развиваться с нами», - цитирует Юргена Guardian.

После 29 сыгранных матчей «Ливерпуль» набрал 44 балла и располагается на восьмом месте в турнирной таблице Премьер-лиги.