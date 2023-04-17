Мане, которого выгоняют из «Баварии», выбрал новый клуб

Форвард мюнхенской «Баварии» Садио Мане может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Как информирует Football Insider, сенегальский нападающий задумывается о возвращении в «Ливерпуль», за который играл до переезда в Бундеслигу.

Мане в разговоре со своими друзьями заявил, что скучает по мерсисайдскому клубу и хочет вернуться на «Энфилд».

«Бавария» собирается продать Садио в летнее трансферное окно из-за конфликтной ситуации с Лероем Сане. Сенегалец позволил рукоприкладство в отношении партнера по команде, за что получил штраф в размере 500 тысяч евро.

В этом сезоне Мане провел 32 матча за мюнхенцев, забил 11 мячей и сделал пять голевых передач.

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