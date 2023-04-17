Стало известно, при каких условиях «Манчестер Юнайтед» сможет подписать Макаллистера

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер – одна из трансферных целей «Манчестер Юнайтед» на лето.

Аргентинец точно расстанется с «Брайтоном» в летнее окно, и интерес к нему уже проявляют гранды Премьер-лиги. Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «Манчестер Юнайтед» действительно претендует на Макаллистера, как и гласили слухи. Приобретение 24-летнего хавбека будет зависеть от продаж «красных дьяволов», а также от бюджета, который клуб готов выделить на усиление средней линии.

Алексис Макаллистер отметился десятью забитыми мячами и двумя ассистами в 30 матчах за «Брайтон» в текущем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 42 млн евро.