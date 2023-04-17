Лэмпард определил главную проблему «Челси»

Временный рулевой «Челси» Фрэнк Лэмпард считает, что игроки команды находятся в плохой физической форме.

После возвращения Лэмпарда «синие» провели три матча, проиграв во всех трёх случаях – сначала «Вулверхэмптону», а затем мадридскому «Реалу» и «Брайтону». Как передаёт журналист Низаар Кинселла, наставник обозначил основной проблемой коллектива плохую физическую готовность игроков. По мнению английского специалиста, этот фактор серьёзно сказывается на игре и ошибочно принимается людьми за нехватку усердия и мотивации.

18 апреля в Лондоне состоится ответный матч «Челси» против мадридского «Реала». В первой встрече «сливочные» забили два безответных гола.