«Челси» не ведёт переговоров с Почеттино

Лондонский «Челси» не обсуждает потенциальное сотрудничество с Маурисио Почеттино.

Руководство клуба продолжает искать нового постоянного тренера, который заменит Фрэнка Лэмпарда, назначенного до конца текущего сезона. Основным кандидатом на пост остаётся Юлиан Нагельсманн, недавно уволенный из «Баварии». При этом, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, с Почеттино пока никаких переговоров не велось, несмотря на слухи об интересе «синих» к аргентинскому специалисту.

Маурисио Почеттино не имеет тренерской работы с лета прошлого года – тогда он был уволен из «Пари Сен-Жермен».