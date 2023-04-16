Романо: «Лэмпард точно не останется в «Челси» после завершения сезона»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо высказался о тренерской должности в «Челси».

В настоящий момент пост остаётся за Фрэнком Лэмпардом, который был назначен временным наставником после увольнения Грэма Поттера. Ранее в СМИ отмечалось, что Лэмпард может получить постоянную работу в «Челси» в случае успешного итога сезона, однако Романо считает, что в клубе не рассматривают возможность продолжения сотрудничества с англичанином на долгосрочной основе. Руководство «синих», как ожидается, проведёт встречу с Юлианом Нагельсманном, который познакомит потенциальных работодателей со своими идеями.