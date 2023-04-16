Лапорт: «Манчестер Сити» борется за титул каждый сезон, пока другие переживают подъёмы и спады»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт отметил стабильность своей команды.

«Горожане» завоевали чемпионский титул Премьер-лиги в четырёх из пяти предыдущих сезонов. В нынешней кампании коллектив Гвардиолы борется за «золото» с «Арсеналом».

«Самое впечатляющее – то, что мы в каждом сезоне боремся за чемпионство в Премьер-лиге. Как мы видим, другие команды переживают подъёмы и спады, а нам удалось добиться постоянства, что очень ценно», – цитирует пресс-служба «Манчестер Сити» испанского игрока.

На данный момент «горожане» отстают от лидирующего «Арсенала» на четыре очка, имея один матч в запасе.