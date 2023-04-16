«Бавария» не намерена отпускать Гравенберха в «Ливерпуль»

«Бавария» не рассматривает возможность продажи в «Ливерпуль» полузащитника Райана Гравенберха.

Как недавно сообщили немецкие СМИ, английский гранд уже начал работу над трансфером 20-летнего нидерландца. Сам футболист недоволен нехваткой игровой практики в составе мюнхенцев, в связи с чем его уход кажется вполне логичным, однако инсайдер Николо Скира утверждает, что «Бавария» не собирается продавать хавбека грядущим летом.

Действующий контракт Райана Гравенберха рассчитан до 2027 года, а его стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. Игрок принял участие в 27 матчах текущего сезона, по разу отметившись голом и ассистом.