Далот: «Настоящий взрыв эмоций»

«Манчестер Юнайтед» обыграл в очередном туре английского чемпионата «Ноттингем Форест», и один из мячей забил португальский защитник Диогу Далот, проводивший свой сотый матч за клуб. Вдобавок, гол оказался для него первым в составе клуба.

После игры Диогу описал свои эмоции.

- Такой счастливый день! Играть за эту команду - большое удовольствие. Мы сегодня показали характер, показали свой почерк, мы контролировали игру. После гола у меня был выброс эмоций, не из-за того, что я забил первый гол за команду, а потому что он нужен был нам именно в тот момент, поставить точку в игре, - цитирует слова Далота BBC Sport.