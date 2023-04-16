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Эриксен: «Хотим взять реванш в матче с «Севильей»

16 Апреля 2023 • 21:16 Комментировать
Севилья
...
Манчестер Юнайтед
20.04 22:00

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен поделился мыслями о ходе сезона после победы над «Ноттингем Форест» (2:0).

Датчанин впервые за долгое время появился в стартовом составе команды Эрика тен Хага, отыграв 78 минут.

«Я был готов играть, и у меня не возникло никаких проблем с адаптацией к текущей игровой системе команды. Если сравнивать с тем, как мы начинали сезон, сейчас всё гораздо лучше.

Впереди ещё много матчей, и мы хотим выжать максимум. Наша задача сейчас – взять реванш в игре с «Севильей» и выйти в полуфинал Лиги Европы», – сказал в интервью Sky Sports Эриксен.

Поединок «Манчестер Юнайтед» против «Севильи» состоится 20 апреля в Испании. Результат первой встречи – 2:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Кристиан Эриксен
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СЕВИЛЬЯ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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