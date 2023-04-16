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«Атлетико» тоже интересен защитник «Манчестер Сити»

16 Апреля 2023 • 19:51 Комментировать

Защитник Эмерик Лапорт получает уже не так много времени, как прежде, поэтому летом он может покинуть «Манчестер Сити». Как сообщает Todofichajes, 28-летний футболист находится на радаре «Атлетико».

Отмечается, что мадридский клуб может купить Лапорта из-за потенциальной потери кого-то из пары Хосе Хименес – Стефан Савич.

Ранее слухи связывали Эмерика Лапорта с двумя другими клубами из Испании – с «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао. В составе басков защитник выступал ранее.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лапорта в 30 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Сити Стефан Савич Эмерик Лапорт Хосе Хименес трансферы футбола - лето 2023
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