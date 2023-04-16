«Атлетико» тоже интересен защитник «Манчестер Сити»

Защитник Эмерик Лапорт получает уже не так много времени, как прежде, поэтому летом он может покинуть «Манчестер Сити». Как сообщает Todofichajes, 28-летний футболист находится на радаре «Атлетико».

Отмечается, что мадридский клуб может купить Лапорта из-за потенциальной потери кого-то из пары Хосе Хименес – Стефан Савич.

Ранее слухи связывали Эмерика Лапорта с двумя другими клубами из Испании – с «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао. В составе басков защитник выступал ранее.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Лапорта в 30 миллионов евро.