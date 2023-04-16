«Челси» провёл первую встречу с Нагельсманном

«Челси» ищет постоянного главного тренера для команды. Не торопясь, клуб проводит встречи с кандидатами и пытается сократить шорт-лист. Как сообщает The Times, в четверг состоялась первая встреча Юлиана Нагельсманна с директорами «пенсионеров».

Поговаривают, что кандидатура Нагельсманна привлекает некоторых представителей руководства «Челси». При этом окончательное решение пока что не принято.

Ранее «Челси» встречался с Луисом Энрике. Также на радаре «пенсионеров» находятся Маурисио Почеттино, Рубен Аморим и даже Лучано Спаллетти.

Напомним, что до конца сезона на временной основе с «Челси» будет работать Фрэнк Лэмпард.