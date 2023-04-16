Вегхорст может вернуться в Турцию

В зимнее трансферное окно Ваут Вегхорст досрочно ушёл из «Бешикташа», где он выступал на правах аренды. 30-летний нападающий вернулся в «Бёрнли» и сразу же перебрался в «Манчестер Юнайтед» - топ-клуб Премьер-лиги арендовал футболиста.

Маловероятно, что Вегхорст останется на «Олд Траффорд» - сейчас «красные дьяволы» ищут более статусного центрфорварда на лето. Как сообщает The Sun, нидерландский футболист может снова оказаться в «Бешикташе». Турецкий клуб рассчитывает по новой арендовать Ваута.

Отметим, что за «Манчестер Юнайтед» Вегхорст провёл 21 матч, в которых забил два гола и отдал три голевых паса.