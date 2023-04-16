Тен Хаг ожидает, что Марсьяль останется в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ожидает, что нападающий Антони Марсьяль останется в команде на следующий сезон.

«Останется ли Марсьяль? Я думаю, что да. Он отличный игрок, и у него определённо есть качества, чтобы выступать на топ-уровне. Когда он в хорошей форме, наша команда играет лучше», - сказал тен Хаг, чьи слова в социальных сетях приводит авторитетный журналист Фабрицио Романо.

В сезоне 2022/2023 Антони Марсьяль провёл 18 матчей. В них 27-летний француз записал на свой счёт семь голов и три голевых паса на партнёров.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт гостевой матч против «Ноттингем Форест». Не пропустите текстовую трансляцию.