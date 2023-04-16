Конате высказался о перспективах «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате высказался о перспективах своей команды.

«Надеюсь, что в конце карьеры я смогу сказать: «У меня были некоторые разочарования, но это дало мне силы и мотивацию продолжать».

Я хочу выигрывать большие трофеи. Это моя цель, это меня мотивирует. Я попал в команду, которая почти выиграла четыре трофея за сезон. В итоге мы выиграли два и были очень близки к чемпионству и трофею Лиги чемпионов.

Допустим, мы не финишируем в зоне Лиги чемпионов. Но у нас будут две важные вещи: чемпионат и Лига Европы, в которой, возможно, мы примем участие. Почему бы не побороться за чемпионский титул в таком сезоне?» - сказал Конате Daily Mail.