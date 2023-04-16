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Моуринью хочет привести в «Рому» звёздного форварда из АПЛ слухи

16 Апреля 2023 • 14:26 Комментировать

Жозе Моуринью по обыкновению рассчитывает на поддержку клуба на летнем трансферном рынке. По данным CalcioMercato, опытный португальский тренер хочет, чтобы «волки» приложили усилия и подписали форварда Роберто Фирмино.

По завершению нынешнего сезона Фирмино покинет «Ливерпуль» в связи с истечением срока контракта, о чём ранее уже было объявлено. При этом 31-летний звёздный бразилец до сих пор не решил, где он продолжит карьеру.

За «Ливерпуль» Фирмино провёл 359 матчей, в которых забил 109 голов и отдал 79 голевых передач на партнёров.

Добавим, что контракт Моуринью с «Ромой» рассчитан до средины 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ливерпуль Жозе Моуринью Роберто Фирмино трансферы футбола - лето 2023
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