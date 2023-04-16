«Челси» включит топ-форварда в предложение по Фелишу

В зимнее трансферное окно Жоау Фелиш перебрался из «Атлетико» в «Челси» на правах аренды. Лондонский клуб хотел бы по завершению сезона выкупить 23-летнего португальца, но не готов платить требуемые 100 миллионов евро.

Как сообщает Fichajes, «Челси» придумал альтернативный план – клуб может включить в сделку Ромелу Лукаку. В таком случае лондонцам придётся заплатить «Атлетико» в районе 70 миллионов евро.

В настоящий момент Лукаку выступает в аренде в «Интере». При этом миланский клуб, похоже, не горит желанием выкупать 29-летнего бельгийца.

Жоау Фелиш провёл за «Челси» 14 матчей, в которых забил два гола.