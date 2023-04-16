«Арсенал» обозначил звезду «Ювентуса» главной трансферной целью

Лондонский «Арсенал» обозначил приоритетную трансферную цель на грядущее лето. Согласно сведениям журналистов Football Insider, «канониры» собираются усилить атакующую линию центральным нападающим сборной Сербии и туринского «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Альтернативной целью лондонского клуба является форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин.

Стоит отметить, что «Арсенал» хотел купить Влаховича еще во времена его выступлений за «Фиорентину», но тогда серб отдал предпочтение переходу в туринский «Ювентус».

В текущем сезоне Душан принял участие в 32 поединках во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре голевые передачи.