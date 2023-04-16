У «Арсенала» появился конкурент в борьбе за Райса

Полузащитник сборной Англии и лондонского «Вест Хэма» Деклан Райс попал в сферу интересов еще одного представителя Премьер-лиги, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Источник рапортует, что оформить трансфер 24-летнего футболиста намерен «Ньюкасл». Конкурентами «сорок» в споре за полузащитника называются лондонские «Арсенал» и «Челси». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Деклана в 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги хавбек провел 29 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.