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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мудрик высказался об очередном провале «Челси»

16 Апреля 2023 • 11:41 Комментировать

Украинский полузащитник «Челси» Михаил Мудрик побеседовал с журналистами после поражения от «Брайтона» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги. «Пенсионеры» уступили «чайкам» со счетом 1:2.

«У нас сейчас тяжелый период, однако все может измениться. Мы не сдаемся и продолжаем двигаться вперед. Хотим побеждать, но пока все складывается не так просто.

Наши мысли уже о следующем матче против «Реала» в Лиге чемпионов. Мы должны показать себя с лучшей стороны», - передает слова футболиста пресс-служба клуба.

После 31 тура Английской премьер-лиги «Челси» набрал 39 баллов и располагается на 11-й позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Михаил Мудрик
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