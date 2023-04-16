Известна главная трансферная цель «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» определились с футболистом, на подписание которого бросят все силы в летнее трансферное окно. Как информируют журналисты Relevo, главной целью «красных дьяволов» является центрфорвард сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн.

Ранее стало известно, что 29-летний нападающий не планирует покидать Английскую премьер-лигу, поскольку хочет побить бомбардирский рекорд легенды «Ньюкасла» Алана Ширера.

Сумма потенциального трансфера Кейна оценивается в 100 миллионов евро. Нападающий связан контрактными обязательствами со «шпорами» до завершения сезона-2023/2024.

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