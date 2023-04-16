«Бавария» назвала «Манчестер Юнайтед» стоимость Забитцера

Полноценный трансфер австрийского полузащитника Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед» может не состояться. Как стало известно Daily Mail, сумма, которую запрашивает за игрока мюнхенская «Бавария», не устраивает руководство «красных дьяволов».

Немецкий гранд готов продать Забитцера за 28 миллионов евро. В «МЮ» считают эту сумму завышенной. Переговоры между клубами продолжаются. Сам полузащитник хотел бы остаться в чемпионате Англии.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний футболист принял участие в восьми матчах, в которых отметился одной результативной передачей.